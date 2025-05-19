Ушел из жизни хореограф Юрий Григорович

В возрасте 98 лет скончался советский и российский хореограф Юрий Григорович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Александра Колесникова.

Основное место работы Григоровича — Большой театр. Именно здесь он получил известность благодаря своим оригинальным постановкам, среди которых «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и «Иван Грозный» Сергея Прокофьева.

С 1964 года Григорович занимал должность главного балетмейстера Большого театра. До этого он работал балетмейстером в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр).

«Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году»,— сообщил собеседник агентства.

18 мая певица Марина Абросимова (псевдоним МакSим) сообщила, что музыкант группы «Ленинград» Дмитрий Иванов умер в Москве в возрасте 41 года. Он несколько недель находился в коме. Дмитрий Иванов играл на клавишных, много лет сотрудничал с певцом и композитором Сергеем Шнуровым, в последнее время выступал с певицей МакSим.