В Петербурге откроют памятник Сперанскому

В Санкт-Петербурге откроют памятник основателю отечественной юридической науки Михаилу Сперанскому. Монумент появится на площади перед новым зданием Российской национальной библиотеки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РНБ.

Авторы памятника — скульптор Алексей Степаненко, архитекторы Сергей и Павел Букины, Евгений Кокорин и Мария Аверина. Высота монумента составляет 3,5 метра. Постамент выполнен из балтийского гранита.

В пресс-службе отметили, что Сперанский стоял у истоков Императорской публичной библиотеки, которая позже была переименована в РНБ. В день открытия скульптуры там также стартует выставка, посвященная государственному деятелю. Будут представлены в том числе документы из его личного архива.

Ранее сообщалось, что в городе Макеевке Донецкой Народной Республики установят памятник авторства скандального скульптора Зураба Церетели.