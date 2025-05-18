Более 20 улиц остались без света в Краснодаре

Днем дождливого воскресенья в Краснодаре повредилась линия электропередач. Из-за аварии без света осталась часть Прикубанского округа. В общей сложности с коммунальными неудобствами столкнулись жильцы 20 с лишним улиц.

Так, подачу ресурса остановили в дома по следующим адресам:

• 1-е отделение;

• 2-я Арбатская;

• Алуштинская;

• Арбатская;

• Бийская;

• Книжная;

• Холмская;

• Ягодина;

• Янтарная;

• 1 Мая;

• Дагестанская;

• Интернациональный бульвар;

• Карельская;

• Киргизская;

• Корчагинцев;

• Латышская;

• Литовская;

• Революционная;

• пер. Топольковый;

• Эстонская;

• Булгакова;

• Живописная;

• Московская.

Аварийная бригада уже на месте, сообщает ЕДДС Краснодара. Сроки восстановления электроснабжения уточняются.