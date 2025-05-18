Более 20 улиц остались без света в Краснодаре
Днем дождливого воскресенья в Краснодаре повредилась линия электропередач. Из-за аварии без света осталась часть Прикубанского округа. В общей сложности с коммунальными неудобствами столкнулись жильцы 20 с лишним улиц.
Так, подачу ресурса остановили в дома по следующим адресам:
• 1-е отделение;
• 2-я Арбатская;
• Алуштинская;
• Арбатская;
• Бийская;
• Книжная;
• Холмская;
• Ягодина;
• Янтарная;
• 1 Мая;
• Дагестанская;
• Интернациональный бульвар;
• Карельская;
• Киргизская;
• Корчагинцев;
• Латышская;
• Литовская;
• Революционная;
• пер. Топольковый;
• Эстонская;
• Булгакова;
• Живописная;
• Московская.
Аварийная бригада уже на месте, сообщает ЕДДС Краснодара. Сроки восстановления электроснабжения уточняются.