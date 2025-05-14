Московскому метро — 90 лет

Сегодня Московскому метрополитену исполняется 90 лет, с чем мы поздравляем и метрополитен, и москвичей, которые ежедневно пользуются самым красивым метро в мире.

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Подземную железную дорогу в Москве задумывали ещё в 1875 году, а к 1902 году был даже готов проект. Но лишь 15 июня 1931 года решение о строительстве метро наконец было принято. 15 мая 1935 года, Московский метрополитен принял первых пассажиров. Тогда метро состояло всего из 13 станций и 12 поездов.

Сейчас метро обслуживает более 6600 вагонов, сеть насчитывает 271 станцию. Московский метрополитен перевозит более 2,2 млрд пассажиров в год, что делает его шестым по загруженности в мире — больше людей перевозят только метрополитены Китая и японского Токио.

Но Московский метрополитен — это не только цифры, но и очень интересные истории и необычные факты. Пройдите наш тест и проверьте свои знания о метро Москвы.