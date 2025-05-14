Умер  бывший мэр Ачинска Александр Токарев

В политических кругах стало известно о смерти бывшего мэра Ачинска Александра Токарева. Ему было 52 года.

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Точная причина смерти бывшего градоначальника пока не называется. Известно лишь, что он умер в Сочи, а похоронен будет в Ачинске, сообщает местное издание «Город А».

Александр Токарев родом из Ачинска. Он окончил Сибирский федеральный университет по специальности «Металлургические машины и оборудование», он работал на АГК слесарем-ремонтником, а затем в структурах РУСАЛа и коммунальных организациях города. В политику он пришел в 2020 году. В январе 2021 года его кандидатуру утвердили на сессии Ачинского горсовета.

Напомним, что на посту мэра Александр Токарев оставался до марта 2022-го, после чего уволился по собственному желанию. После ухода из политики Александр Токарев переехал в Сочи, но малую родину не забывал.