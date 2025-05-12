Чеченские города переименуют

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала переименование трех городов в Чечне. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

Уточняется, что соответствующие законопроекты подготовил парламент республики. В них идет речь о городах Наурская, Шелковское и Серноводское. Депутаты предлагают дать им названия Нерве (с чеченского — «север»), Терек (в честь реки, у которой находится город) и Серноводск соответственно.

Комиссия правительства поддержала эти названия, однако напомнила, что финансирование работ по переименованию географических объектов осуществляется за счет республики.

В феврале 2022 года парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект о переименовании районных судов Грозного. Депутаты предлагали переименовать Ленинский районный суд Грозного в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский.