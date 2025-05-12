Стала известна дата прощания с Ниной Гребешковой

Внучка актрисы Нины Гребешковой Ольга Худякова рассказала, когда пройдут похороны заслуженной артистки России. Ее слова передает агентство ТАСС.

По словам родственницы вдовы режиссера Леонида Гайдая, прощание с ней пройдет с закрытом формате, присутствовать будут только родные и близкие. Траурная церемония состоится 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы.

12 мая стало известно, что заслуженная артистка России, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова ушла из жизни в возрасте 94 лет. Актриса наиболее известна по ролям в культовых советских картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и других.