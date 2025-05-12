Известная актриса Нина Гребешкова, вдова режиссера Леонида Гайдая, умерла на 95-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Место и время похорон пока не называются.

Гребешкова — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ, снявшаяся более чем в 130 фильмах. Дебютировала в кино в 1950-м в фильме «Смелые люди».

Широкую известность получила благодаря ролям в фильмах Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

Как выглядит могила Леонида Гайдая

Также снималась у Пырьева, Тарасова, Лебедева, Жук и других режиссёров.