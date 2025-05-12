Умерла актриса и режиссер Ольга Моховая

Актриса, сценарист и режиссер Ольга Моховая ушла из жизни в 54 года. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

© olgamokhovaya.ru

Как уточняется в сообщении, актриса умерла 11 мая. Причины и обстоятельства ее ухода из жизни не раскрываются.

В статье упоминается постановка "Вдовий пароход" творческой группы "Театраж" по одноименной пьесе Ирины Грековой. Моховая работала над ее сценарием. Ближайший показ планируется 22 июня в музее-театре "Булгаковский дом".

"Это дань памяти героическому фронтовому и трудовому старшему поколению, пережившему жестокую войну и тяжелые послевоенные годы. И, конечно, это та связь времен, которая объединяет современных молодых артистов с теми, кто жил почти век назад", – говорится в сообщении.

Моховая родилась 14 июня 1970 года в Москве. Она училась на экономическом факультете ВГИК имени С. А. Герасимова. В 1991 году после окончания вуза поступила на актерский факультет ВТУ имени Б. В. Щукина.

С 1993 года актриса работала в Театре имени Моссовета, на радио "Книга" и радио "Вера". Также она занималась озвучиванием и дубляжом. Моховая сыграла в сериалах "Обручальное кольцо", "Следаки", "Свидетели" и "Кодекс чести – 6".