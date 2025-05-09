Кустурица рассказал, как добрался из Белграда в Москву

Кустурица рассказал, что без проблем добрался из Белграда в Москву
Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал ТАСС, что его путь из Белграда в Москву для участия в торжественном параде на Красной площади прошел штатно. Он много времени посвящает прогулкам по столице.
Режиссер также отметил, что во время пребывания в Москве регулярно совершает вечерние прогулки.
"Я гуляю каждый вечер на Тверской, проходя по 5 км", - отметил он.
Ранее Кустурица назвал парад на Красной площади "триумфом русского народа и народов, которые боролись против нацизма".
В числе других гостей парада были замечены американский актер Стивен Сигал, режиссер Оливер Стоун, а также представители официальных делегаций дружественных России стран.