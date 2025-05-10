Умерла режиссер программы «Время» Калерия Кислова

Советский и российский режиссер телевидения, бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова скончалась на 100-м году жизни. Об этом в субботу, 10 мая, сообщила корреспондент «Первого канала» Кристина Левиева.

— Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий 20 века. Режиссер программы «Время» Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним, — написала Левиева в Telegram-канале.

С юности Кислова увлекалась театром под влиянием актрисы Ляли Черной. Училась в ГИТИСе, работала в театрах, с 1951 года — в Казахском театре драмы. В 1961 году пришла на телевидение, начав в Новосибирске, затем переехала в Москву. С 1974 года работала в Главной редакции информации ЦТ, в 1977-м стала главным режиссером программы «Время». Руководила съемками ключевых событий, включая Олимпиаду-1980 и первый телемост СССР — США. Была личным режиссером Л. И. Брежнева, сопровождала его в поездках, получив прозвище «Мисс Телевидение». В 2006 году стала режиссером-консультантом «Первого канала».