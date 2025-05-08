С Днём Победы!

80 лет назад наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки своей кровью заслужили для нас право на жизнь. Наш культурный код и моральные ценности, наша историческая память и наши мечты о будущем — во всём можно увидеть отражение войны, в которой наши предки сражались не просто с противником, но с самой смертью.

К юбилею победы советского народа в Великой Отечественной войне мы подготовили для вас тест на проверку ваших знаний, а также собрали лучшие статьи, которые помогут погрузиться и прочувствовать события той эпохи.

«День, когда война остановилась» — вы узнаете о том, как Германия в последние дни своего сопротивления пыталась объединиться с США против СССР, но в итоге дважды подписала капитуляцию.

«Оружие поражения» — факты о немецком «чудо-оружии», которое должно было перевернуть ход войны, но в итоге похоронило немецкую оборонную промышленность и имперские амбиции Гитлера.

«Солдатская смекалка» — вспоминаем примеры солдатской хитрости и умение выкручиваться из самых сложных ситуаций самыми неожиданными методами.