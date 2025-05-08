Умерла автор "Приключений желтого чемоданчика" Софья Прокофьева

Скончалась Софья Прокофьева, замечательнейшая советская российская детская писательница, поэтесса, переводчик, драматург и сценаристка. 14 мая Софье Леонидовне могло исполниться 97 лет.

Урожденная Софья Фейндберг появилась на свет в 1928 году в Москве в семье поэта и художника Леонида Фейндберга. В 1955-м окончила Художественный институт имени Сурикова, работала иллюстратором. С юности писала стихи - с благословения Пастернака. Ее дебютная книга для детей - "Кто лучше?" - впервые опубликована в 1957 году в "Детгизе". Член Союза писателей СССР с 1965 года.

В 1964-м была написана повесть "Зеленая пилюля", через два года переработанная в "Приключения желтого чемоданчика". В 1970-м Илья Фрэз экранизировал сказку. Лента стала культовой, разошлась на цитаты, а значительно позже - и на сетевые мемы. В 2000 году появился сиквел оригинальной повести - "Волшебная пилюля".

По произведениям Прокофьевой снято множество мультфильмов, самые известные - "Лоскутик и Облако" и "Маша больше не лентяйка", а также фильмы "Без свидетелей" Никиты Михалкова и "Пока бьют часы".

Об уходе Софьи Леонидовны сообщили в издательском доме "Городец".