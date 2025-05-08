«Росатом» готов вернуть США ядерное топливо с ЗАЭС

Со временем России придётся обсудить с Соединёнными Штатами вопрос, что делать с американским ядерным топливом на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Но, насколько мне известно, Westinghouse — американская компания, которая топливо поставляет, не подразумевает никогда возврата топлива», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лихачёва, украинские атомщики поступали недальновидно и просто складывали отработанное топливо на открытые площадки. Он подчеркнул, что у России другой подход к этому вопросу.

«Что делать с американским — пока до конца технологически непонятно. Понятно, что стратегически оно нам не нужно, но тактически нужно ряд вопросов обсудить. В этом, возможно, и будут определённые консультации с американской стороной, когда время для этого придёт», — объяснил он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик раскритиковал инициативу США о создании нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под их контролем.