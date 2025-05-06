Умер Игорь Кожевников, актер и режиссер, снимавший клипы российских поп-звезд

Член Союза кинематографистов России, кинооператор-постановщик Игорь Кожевников скончался 5 мая 2025 года на 67-м году жизни. Причиной смерти во время съемок в Ростове стал инсульт, сообщается на сайте Союза кинематографистов.

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В организации выразили соболезнования семье Кожевникова и всем, кто его уважал и любил. Прощание, которое продлится 30 минут, пройдет 7 мая в 12:30 в Большом зале крематория в Санкт-Петербурге.

Кожевников родился в 1958 году в Пензе. В 1988-м он окончил физико-математический факультет ЛГУ и операторский факультет ВГИКа. Во время работы сотрудничал с режиссерами Александром Хваном, Олегом Фисенко, Александром Казанским и другими.

Всего в фильмографии Кожевникова порядка 30 работ. Он снимал в разных странах, в том числе в Израиле, Бразилии и Франции.