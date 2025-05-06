Сбер адаптировал поэму «Василий Тёркин» под цифровой формат

Сбер представил современное прочтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» к 80-летию Победы. С графической поэмой по произведению Твардовского можно ознакомиться на сайте Сбера.

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Нейросети Сбера помогли «Василию Теркину» получить визуальное переосмысление - три главы произведения превратились в графическую поэму. Также на сайте Сбера можно прочитать поэму полностью в необычном формате - в сопровождении анимированных иллюстраций.

Кроме того, Сбер предоставил пользователям возможность создать открытку ко Дню Победы по мотивам «Василия Теркина». Для этого потребуется выбрать настроение открытки - торжественное, бодрое, лирическое или душевное - или воспользоваться функцией случайного выбора. Открытку, содержащую иллюстрацию к «Василию Теркину» и цитату из поэмы, можно скачать на свое устройство.

Фрагменты аудиоверсии поэмы можно послушать на умных устройствах Сбера. Для этого необходимо сделать голосовой запрос: «Салют, включи поэму «Василий Теркин».