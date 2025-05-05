Умер итальянский актер Алессандро Квазимодо

Ушел из жизни Алессандро Квазимодо, итальянский актер кино и ТВ, театральный режиссер и поэт. Артист умер в родном Милане 2 мая - незадолго до своего 86-летия.

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Алессандро Квазимодо - сын поэта Сальваторе Квазимодо, лауреата Нобелевской премии по литературе 1959 года, и актрисы и танцовщицы Марии Клементины Кумани.

Некролог публикует Ragusa News. Причиной смерти названа продолжительная болезнь.

Квазимодо-младший получил актерское образование в Милане и дебютировал на сцене в знаменитом Piccolo Teatro. Одна из его первых ролей пришлась на постановку "Бани" Владимира Маяковского.

На экране - с начала 1960-х, фильмография - порядка тридцати пунктов: "Черный Милан", "Свисток в носу" Уго Тоньяцци, "Пять женщин для убийцы", "Отвергнутая", "Не от мира сего", "Рим" Феллини.