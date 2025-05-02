Бывший барабанщик группы «Ария» умер в Бельгии

Бывший барабанщик музыкальных групп «Ария и «Мастер Игорь Молчанов умер в Бельгии на 64-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале коллектива «Мастер.

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«Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы «Мастер, говорится в сообщении.

Молчанов родился в Москве 25 августа 1961 года. В начале 1980-х он играл в группе «Альфа, а также работал в коллективе советской певицы Людмилы Сенчиной. В 1985 году музыкант перешел в группу «Поющие сердца, которая позднее стала «Арией.

В 1987 году часть бывших участников «Арии создала музыкальный коллектив «Мастер. Молчанов участвовал в записи его первых двух альбомов — «Мастер (1987) и «С петлей на шее (1989). Во время гастролей в Бельгии в 1991 году Молчанов и клавишник Кирилл Покровский покинули группу и остались жить в этой стране.

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