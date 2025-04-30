Школьник удивил Путина, прочитав ему свое стихотворение

Активист «Движения первых» и молодой поэт из Ставропольского края Никита Гоголев удивил президента России Владимира Путина, прочитав ему отрывок из своего стихотворения, написанного к 80-летию Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня, 30 апреля, Путин провел встречу с участниками марафона «Знание. Первые», на которой присутствовал Гоголев. Он рассказал президенту РФ, что имеет с ним много общего, в том числе он также родился в октябре и занимается дзюдо. После этого он попросил разрешения прочесть отрывок из своего стихотворения.

«То, что мы все услышали, впечатляет, без всякого сомнения... Вам сколько лет?» — спросил после этого Путин.

Гоголев ответил, что ему 13.

«Совсем молодой человек, а такие вещи патриотические. Причем как красиво их излагаете», — сказал президент РФ, пообещав подумать, как сделать творчество Гоголева более популярным.

В заключение Путин пожелал школьнику «всего самого доброго» и поблагодарил за стихотворение.