76 российских педофилов обратились с письмом в правительство

Одновременно 76 российских педофилов написали коллективное письмо в правительство, в котором они пожаловались на клевету и попросили пересмотреть их дела. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил Mash.

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В частности, Николай Сысуев рассказал, что на застолье в честь своего 45-летия он сильно поссорился с одним из гостей. Тот трижды извинился, но они не смогли помириться. Тогда трехлетняя дочь гостя рассказала, что Сысуев ее домогался, после чего мужчину задержали, дважды оправдали в суде, но в итоге все равно отправили за решетку.

По словам 63-летнего Александра Бобровского, его оклеветала приемная дочь, чтобы отомстить за слишком строгое воспитание. О подобной ситуации также заявил 70-летний Виктор Невзоров. Он рассказал, что несколько лет назад жил с новой супругой и ее внучкой. Спустя два года на него написали заявление, связанное с домогательствами в отношении девочки. По мнению родственников мужчины, виновницей является супруга художника, которая захотела забрать его квартиру, расположенную в центре города.

— Осужденные обратились в организацию «Сорок сороков» и просят пересмотреть законодательство, создать экспертную группу и сделать так, чтобы уголовные дела по таким статьям изучали тщательнее, — передает Telegram-канал.

28 апреля на Камчатке задержали 19-летнего студента, от которого забеременела 13-летняя девочка. По данным следствия, половой контакт между юношей и девочкой произошел в октябре 2024 года. В апреле 2025 года у ребенка диагностировали беременность сроком 19 недель.