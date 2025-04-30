Фургал подал в суд на «Соловьев Live»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подал исковое заявление о защите чести и достоинства к ООО «Телекомпания «Штрихкод» («Соловьев Live») и журналисту Иннокентию Шеремету. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Иск был подан в Савеловский районный суд Москвы. Экс-глава Хабаровского края считает, что в эфире программы «День Z с Иннокентием Шереметом» на канале «Соловьев Live» были распространены «недостоверные сведения, порочащие его честь и достоинство».

Истец отметил, что в программе «неоднократно и без подтверждения доказательствами» заявлялось о его причастности к деятельности одного из преступных сообществ, а также о совершении тяжких и особо тяжких преступлений в 90-е годы.

«С.И. Фургал считает, что высказывания Шеремета И.В. являются оскорбительными и ложными, а потому просит суд признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности», - сообщили представители суда.

Фургал попросил суд обязать «Соловьев Live» и Шеремета опубликовать опровержение. Также экс-губернатор попросил взыскать компенсацию морального вреда. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 26 мая.

Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году. В июле 2020-го его задержали по делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство. В феврале 2023 года Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима.

Второе уголовное производство в отношении Фургала и других лиц было открыто в 2021 году. Фигурантам вменяют организацию преступного сообщества, участие в нем и другие преступления.