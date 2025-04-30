Появилось фото челюсти Гитлера

Член Совета по правам человека Ева Меркачева опубликовала фото челюсти Адольфа Гитлера, хранящейся в архиве ФСБ.

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Часть лицевого скелета она показала в своем Telegram-канале.

— Именно ее считают основным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не провел где-нибудь остатки дней, — заявила она.

Агентурно-разыскное дело на Гитлера, начатое в 1945 году, хранится под номером 300919 в архиве МГБ СССР. В деле есть снимки обгоревшего бункера, где скрывались Гитлер и его супруга Ева Браун, а также рукописный план бункера, составленный офицером Красной армии. План включает комнаты Гитлера, Браун, Йозефа Геббельса и его семьи, а также врача Людвига Штумпфеггера.

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Там также помечено место сожжения тел Гитлера и Браун, где найдены их челюсти и ортопедический ботинок Геббельса. Зубы фюрера хранятся в коробке от папирос «Гвардейские», рассказала Меркачева в своем Telegram-канале.

ФСБ рассекретила новые документы о самоубийстве Гитлера

До этого Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные показания личного камердинера фюрера Гейнца Линге. Он стал главным свидетелем смерти главы Третьего рейха.