Появилось фото челюсти Гитлера

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Член Совета по правам человека Ева Меркачева опубликовала фото челюсти Адольфа Гитлера, хранящейся в архиве ФСБ.

Появилось фото челюсти Гитлера
© Вечерняя Москва

Часть лицевого скелета она показала в своем Telegram-канале.

— Именно ее считают основным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не провел где-нибудь остатки дней, — заявила она.

Агентурно-разыскное дело на Гитлера, начатое в 1945 году, хранится под номером 300919 в архиве МГБ СССР. В деле есть снимки обгоревшего бункера, где скрывались Гитлер и его супруга Ева Браун, а также рукописный план бункера, составленный офицером Красной армии. План включает комнаты Гитлера, Браун, Йозефа Геббельса и его семьи, а также врача Людвига Штумпфеггера.

© Telegram / МеркачеваПрава

Там также помечено место сожжения тел Гитлера и Браун, где найдены их челюсти и ортопедический ботинок Геббельса. Зубы фюрера хранятся в коробке от папирос «Гвардейские», рассказала Меркачева в своем Telegram-канале.

ФСБ рассекретила новые документы о самоубийстве Гитлера

До этого Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные показания личного камердинера фюрера Гейнца Линге. Он стал главным свидетелем смерти главы Третьего рейха.

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