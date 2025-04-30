ФСБ рассекретила новые документы о самоубийстве Гитлера

Федеральная служба безопасности опубликовала ранее засекреченные материалы, раскрывающие дополнительные факты о последних днях лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в бункере.

В документах содержатся дополнительные сведения о событиях, произошедших в подземном бункере Гитлера за несколько часов до его самоубийства и сразу после этого, передает РИА «Новости».

Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине, который в тот момент находился в полном окружении советскими войсками. Рассекреченные материалы раскрывают детали произошедшего, включая показания свидетелей и описание обстановки в бункере в последние часы жизни нацистского лидера.

Публикация новых документов связана с 80-летием со дня гибели Гитлера и призвана дать более полное представление о его последних днях и о реакции окружения после его смерти.

Ранее ФСБ рассекретила детали нацистских экспериментов в концлагере Заксенхаузен. Рассекреченные документы содержат признания бывшего коменданта о массовых убийствах, опытах и методах уничтожения узников концлагеря в годы войны.