Собачье дело: как воспитывают собак-поводырей

Сегодня, в последнюю среду апреля, мир отмечает День собак-проводников — в этом году день выпал на 30 апреля. Собаки-проводники, как их сейчас называют профессионалы, сопровождают незрячих и слабовидящих людей на улице, в транспорте и других общественных местах. Они ведут своего партнёра по заранее изученному маршруту и предупреждают об опасностях. Сегодня мы расскажем, где и как обучают собак-проводников.

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Подбор щенка

Собак-проводников не обучают просто так «про запас». С точки зрения закона, такая собака считается средством реабилитации, а не просто домашним животным. Поэтому обучение начинается в момент, когда на собаку появляется одобренная заявка от незрячего человека. Полный цикл подготовки собаки-проводника занимает два года, обучение оплачивает государство, а незрячему проводник выдаётся бесплатно.

Для работы проводником в России подходят всего несколько пород, но оптимальной считается лабрадор. Лабрадоры легко поддаются дрессировке, они крайне дружелюбны к людям и другим животным, просты в уходе и относительно легко меняют хозяев. А хозяев в жизни собаки-проводника будет несколько.

Всё начинается у заводчика. Школа собак-проводников может как приобрести щенка на стороне, так и вырастить в своём питомнике. В проводники годится примерно один из десяти щенков — тренер оценивает смелость, общительность и стрессоустойчивость щенков, выбирая лучших из лучших.

Передача волонтёрской семье

Отобранного для обучения щенка передают семье волонтёров. В их задачи входит воспитание и социализация собаки. Волонтёрам передают памятку о дрессировке и обращении с животным, а также оплачивают корм и другие необходимые средства. Гулять с четвероногим учеником нужно три-четыре раза в день. Давать слабину, разрешая попрошайничать и залезать на кровать, запрещено.

Куратор от школы всегда находится на связи с волонтёрской семьёй, он отвечает на вопросы и контролирует поведение и здоровье собаки. Если волонтёр собирается в поездку и не может взять собаку с собой, он может передать её на передержку в школу. Но если отношения с животным совсем не заладятся, щенка можно вернуть — со стороны школы не будет ни вопросов, ни осуждения, там ценят любую помощь.

Обучение в школе

Будущая собака-проводник живёт в волонтёрской семье до достижения года. После этого она переходит на обучение с тренером непосредственно в школе. На «вступительном экзамене» тренер оценивает, каким щенок вышел из волонтёрской семьи. С собакой гуляют по лесным и городским маршрутам, рядом с оживлённой дорогой, в скоплении людей. Если прогулка покажет, что собака постоянно пугается или, например, бежит за каждой кошкой или белкой, обучение прекращают и ищут «двоечнику» семью как домашнему животному.

Обучение в школе продолжается около восьми месяцев. За это время собака проходит как общий курс дрессировки, где обучается основным командам, так и специализированную тренировку на городских маршрутах. Собака должна научиться разделять дом и работу — когда проводник ведёт человека по маршруту, он должен предупреждать об опасностях и не реагировать на отвлекающие факторы.

Передача партнёру

В конце обучения собака сдает экзамен с тренером. В случае успеха животному подбирают партнёра. Именно так, а не наоборот — здесь не человек выбирает себе собаку, а собаке выбирают незрячего человека. Животное и человек должны сойтись темпераментами, а умение собаки должны соответствовать потребностям партнёра.

Выбранный человек приезжает в школу для знакомства с собакой. На этом процесс обучения ещё не закончен, теперь обращению с собакой-проводником должен обучиться партнёр. Занятия продолжаются около двух недель, в течение которых пара привыкает друг к другу. Когда тренеры понимают, что связь установлена, человеку передают документы на собаку.

Незрячий человек не владеет собакой, она передаётся ему в пользование как средство реабилитации. Такой статус позволяет животному быть там, куда с обычными собаками не пускают. Государство выплачивает годовое пособие на содержание собаки-проводника, сейчас оно составляет 37 832 рубля.

Если вы встретили на улице или в транспорте собаку-проводника в специальной шлейке, пожалуйста, не пытайтесь её погладить или поиграть с ней. Собака находится при исполнении очень важных обязанностей, она не должна отвлекаться, ведь её партнёр доверяет ей свою безопасность.