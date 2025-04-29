Названы люди, которым нельзя ездить на самокатах

Езда на электросамокате представляет особенную опасность для пожилых людей и тех, у кого есть деформация позвоночника, проблемы с нервной системой и суставами. Как сообщает «Газета.Ru», об этом рассказал врач, доцент, травматолог-ортопед центра травматологии и ортопедии Европейского медицинского центра (ЕМС) Данила Ананьин.

Он отметил, что у людей с искривлением спины, ортопедическими заболеваниями, артрозами и искусственными суставами езда может привести к микротравмам и обострениям. В случае падения восстановление займет больше времени, чем у здорового человека. У пожилых людей в силу возраста может быть нарушена координация, замедлена реакция и снижено чувство равновесия.

«Это приводит к более высокой вероятности падения с самоката, так как этот вид транспорта требует определенной маневренности. Людям с эпилепсией, нарушениями координации и другими заболеваниями головного мозга тоже не следует использовать самокаты. Даже при полном контроле эпилепсии риск внезапного приступа всегда остается», — продолжил Ананьин.

При нарушениях координации у человека может наблюдаться мышечная слабость, что мешает управлению самокатом. Кроме того, у некоторых возможны непроизвольные движения, что тоже может привести к падению или столкновению.

Вместе с тем Ананьин подчеркнул, что придерживаться правил безопасности стоит не только самокатчикам из группы риска, но и здоровым людям. Он призвал адекватно оценивать силы и навыки управления средством индивидуальной мобильности.