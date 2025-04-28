Пудов день: традиции и запреты народного праздника

В России 28 апреля отмечается Пудов день — народный праздник. По традиции в этот день православные христиане почитают память апостола Пуда — одного из учеников и сподвижников святого Павла, который вместе с ним распространял учение Христа. Подробности — в материале «Рамблера».

На Руси пчеловоды с особым почтением относились к празднику. Считалось, что именно к этому времени пчелы окончательно пробуждаются после зимней спячки. К 28 апреля пчеловоды всегда торопились осмотреть свои ульи.

В лесах и садах к Пудову дню калина и рябина уже начинали распускать свои почки. Наши предки верили в целебную силу деревьев. Они считали, что рябина способна облегчить боль, в частности зубную.

В день памяти святого мученика Пуда существуют строгие запреты: не следует тревожить пчел в их праздник, не стоит давать деньги взаймы — они не вернутся. Кроме того, не нужно переусердствовать в работе — это не принесет успеха. Даже самым близким не следует доверять секреты — они будут раскрыты. Также не рекомендуется употреблять яйца, которые несут черные куры — это может привести к болезням.

Но есть и такие занятия, которые в этот день считаются удачными. Например, верующие могут обратиться к Богу с просьбой о здоровье. Это особенно важно для тех, кто страдает от хронических заболеваний. Также в этот день принято менять постельное белье, чтобы привлечь в свою жизнь положительные перемены. А дома можно навести порядок, чтобы создать атмосферу гармонии и благополучия в семье.