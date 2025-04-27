Умер народный артист России Фидан Гафаров

В возрасти 77 лет умер народный артист России, а также республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров.

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Об этом сообщает Башкирский государственный академический театр, где он служил.

"Он был любимцем миллионов зрителей и навеки останется в нашей памяти легендой театра…" - говорится в некрологе.

Помимо исполнения песен, Гафаров снимался в кино - в фильмах "Песнь о любви" и "Всадник на золотом коне".

Имеет ряд наград: орден Салавата Юлаева (2017), почётный гражданин Уфы (2020), орден Дружбы народов (2022).

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Место прощания и дата похорон будут уточнено позже.