Умер народный артист России Фидан Гафаров
В возрасти 77 лет умер народный артист России, а также республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров.
Об этом сообщает Башкирский государственный академический театр, где он служил.
"Он был любимцем миллионов зрителей и навеки останется в нашей памяти легендой театра…" - говорится в некрологе.
Помимо исполнения песен, Гафаров снимался в кино - в фильмах "Песнь о любви" и "Всадник на золотом коне".
Имеет ряд наград: орден Салавата Юлаева (2017), почётный гражданин Уфы (2020), орден Дружбы народов (2022).
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Место прощания и дата похорон будут уточнено позже.