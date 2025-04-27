Раскрыто содержание пророческого письма пассажира «Титаника»

Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за 400 тысяч долларов. Содержание пророческого послания раскрыто в публикации The Guardian.

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Письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 года. В нем пассажир первого класса судна, полковник Арчибальд Грейс поделился впечатлениями о корабле.

«Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», — написал Грейс.

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Письмо попало в руки двоюродного дедушки продавца, который был знаком с Грейси. Он получил его в отеле «Уолдорф» в Лондоне. Как отмечает издание, письма от выживших пассажиров корабля редко, если вообще когда-либо, попадают на рынок, а письмо Грейса никогда ранее не выставлялось на продажу.