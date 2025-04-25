Москвичей предупредили о похолодании

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Познякова в разговоре с Рамблером рассказала о погоде в московском регионе в конце апреля и в первых числах мая.

До конца апреля ждать тепла нам не приходится, температура воздуха останется чуть ниже климатической нормы. С 30 апреля в московском регионе в ночные часы будет 0… +5 градусов, а дневная температура составит всего +7…+12 градусов. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

На протяжении всех праздничных дней в мае в Москве не ожидается сухой и солнечной погоды, температурный фон будет ниже климатической нормы, добавила она.

«Температура воздуха в эти дни будет ниже той, что нам хотелось бы, ниже той, что мы наблюдаем сейчас. Преобладающая температура воздуха будет находиться в пределах +10…+15 градусов. При этом отдельные модели показывают, что в один из праздничных день она может принять более комфортные для нас значения, дойти до +20 градусов», - сказала она.

В низменных местах рельефа в первых числах мая возможны слабоотрицательные температуры, добавила Позднякова.