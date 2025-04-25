Деми Мур признали самым красивым человеком в мире

62-летняя звезда фильмов "Привидение", "Стриптиз" и "Субстанция" Деми Мур признана самым красивым человеком в мире по результатам опроса читателей журнала People.

По традиции, фото актрисы красуется на обложке, номер также содержит большое интервью с Мур и фотосессию.

По словам актрисы, секрет ее успеха в "ежедневном чувстве признания всего, чем она является". "И это не значит, что я принимаю только те части, которые мне нравятся. Это значит, что я принимаю все части меня", - сказала она.

Звезда боди-хоррора о пытающейся бороться со старением телеведущей добавила, что изменения, которые происходят в ее внешности с возрастом, "не определяют ее ценность", и заявила, что в свои годы чувствует себя "гораздо лучше, чем в молодости".

По мнению Мур, "Субстанция" нашла отклик у многих людей, потому что "ежедневно практически каждый человек сталкивается с самокритикой, осуждением со стороны и отчаянием из-за того, что сравнивает себя с другими".

Выбор читателей People устроил далеко не всех - журналистка таблоида The Sun Ульрика Йонссон обратила внимание, что в своем интервью Мур умолчала о перенесенных пластических операциях, которые помогают ей так хорошо выглядеть.

По мнению журналистки, присвоение актрисе звания показывает, что женщин считают красивыми, только если они скрывают свой возраст и гонятся за вечной молодостью.

Ранее Мур попала в список самых влиятельных людей 2025 года по версии Time. Также в него вошли Дональд Трамп, Эд Ширан, Серена Уильямс и другие.

Спецвыпуск People, в котором журнал называет самого красивого человека года, публикуется ежегодно. В разные годы на обложку попадали Джулия Робертс, Мишель Пфайффер, Синди Кроуфорд, Джоди Фостер, Мег Райан, Мел Гибсон, Кортни Кокс, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Бейонсе и другие знаменитости.

В 2024 году список Most Beautiful Person возглавила актриса и модель София Вергара.