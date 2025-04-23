Россиян предупредили о штрафе из-за паспорта

Просроченный во время пребывания за рубежом внутренний паспорт РФ грозит россиянам штрафом. Об этом РИА Новости напомнила адвокат Екатерина Духина.

В том случае, если россияне не успели обновить свой паспорт, находясь за границей, на них будет наложен штраф, для оплаты которого выделяется два месяца. В том случае, если этот срок истечет, штраф будет увеличен вдвое либо будут назначены исправительные работы сроком до 50 часов.

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Наличие недействительного российского паспорта, как отмечает Духина, не позволит получить или обновить заграничный паспорт. При этом загранпаспорт, у которого истек срок действия, можно обновить и за границей в российских консульских учреждениях — но только если будет действителен внутренний паспорт. В противном случае потребуется проходить длительный (не менее трех месяцев) процесс установления гражданства и восстановления внутреннего паспорта — с уплатой штрафа.

Напомним, в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции МВД России напомнили, что при выдаче или замене паспорта в России обязательно нужно проставлять отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также данные о воинской обязанности.