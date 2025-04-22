Кравцов призвал снизить нагрузку на учителей до 1,4 ставки

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов обозначил необходимость нормирования нагрузки учителей, она не должна превышать 1,4 ставки. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам совещания, посвященного проблемным вопросам в сфере образования в субъектах СКФО.

"Глава Минпросвещения России отдельно остановился на вопросах, связанных с педагогическими кадрами. Он подчеркнул необходимость нормирования нагрузки на учителей, чтобы она не превышала 1,4 ставки. Вопросам оплаты труда педагогических работников регионам также нужно уделить особое внимание. Сергей Кравцов добавил, что штатные расписания школ должны формироваться с учетом численности учащихся и важно проанализировать образовательные организации регионов на соответствие этому показателю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что министр также проинформировал о реализации проектов в сфере образования в регионах Северо-Кавказского федерального округа.