Названа причина смерти Зураба Церетели

РИА Новости сообщают, что скульптор Зураб Церетели скончался от остановки сердца. Telegram-канал SHOT также заявляет, Церетели ушел из жизни в окружении близких в своей квартире.

Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля. Ему был 91 год.

Источник SHOT среди родственников скульптора рассказал, что Церетели не страдал от каких-либо серьезных заболеваний. Однако он сталкивался с «проблемами, характерными для такого возраста», в том числе с сердцем.

Умер Зураб Церетели

Серьезных жалоб от Церетели на его самочувствие накануне смерти не поступало. В ближайшее время будут объявлены дата и место прощания со скульптором.