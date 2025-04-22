Умер Зураб Церетели

Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника художника Сергея Шагулашвили.

Шагулашвили сообщили, что Церетели не стало в ночь на 22 апреля. Дополнительная информация о прощании и похоронах будет объявлена позже.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси, в семье известного инженера-строителя Константина Церетели и представительницы княжеского рода Тамары Нижарадзе.

В 1958 году Церетели окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. Затем работал в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.

В 1963–1964 годах скульптор работал старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината. Экспериментировал с бронзой, камнем, мозаикой и другими материалами, начал создавать заказы для общественных зданий. В 1964-м Церетели побывал во Франции и познакомился с художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

В 1970–1972 годах Церетели создавал мозаичные и витражные композиции в Тбилиси, получил государственную премию СССР и позже стал главным художником МИД СССР. В этот период он занимался художественным оформлением зданий советских посольств за рубежом.

В 1973 году Церетели стал автором монументального ансамбля детского курортного городка в Адлере. Эта работа принесла ему мировую известность.

В 1980 году Церетели стал главным художником Олимпиады в Москве. В 1989-м и 1990 году его монументы «Разрушить стену недоверия» и «Добро побеждает зло» появились в Лондоне и Нью-Йорке соответственно.

Также Церетели стал автором монумента Победы в виде памятника Георгию Победоносцу и стелы высотой 142 метра в Москве, а позже принимал участие в воссоздании храма Христа Спасителя. Церетели создал памятник Петру I, установленный в развилке Москвы-реки, и занимался оформлением станций метро «Парк Победы» и «Трубная».