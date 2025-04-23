Россиянам объяснили, как продлить майские праздники

Эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина рассказала, как грамотно распланировать отпуск в ма 2025 года.

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По ее словам, самое важное — правильно выбрать даты.

— Если часть отпуска придется на 2, 3, 7, 8 или 10 мая, вы получите больше денег, чем если бы эти дни оставались обычными выходными, — отметила она.

Сайгина указала, что выходные и праздничные дни не оплачиваются отдельно — зарплата сохраняется за счет повышенной стоимости рабочих дней. Однако если включить в отпуск эти дни, они будут оплачены по среднему заработку — как обычные дни отпуска.

Так, если взять отпуск с 2 по 8 мая, то человек сможет превратить четыре выходных дня (2, 3, 7, 8 мая) в оплачиваемые и в итоге получит больше. Сайгина также объяснила, как продлить отдых.

— Официальные праздники (1 и 9 мая) не включаются в отпускные дни — отпуск либо продлевается на количество праздников, либо эти дни переносятся. Например, если вы берете отпуск с 1 по 10 мая, то 1 и 9 мая не будут считаться отпускными — фактически вы отдохнете на эти два дня дольше или сможете использовать их в другое время, — добавила она.

Специалист предупредила, что брать отпуск во второй половине мая 2025 года крайне нецелесообразно с точки зрения финансов. Из-за большого количества праздничных дней стоимость одного рабочего дня в мае существенно превышает показатели других месяцев, поэтому при отсутствии совпадения отпуска с выходными днями сотрудник может столкнуться со значительным снижением дохода.

Сайгина посоветовала не откладывать планирование отпуска — поскольку большинству сотрудников необходимо подавать заявление на отпуск за 14 дней до его начала. Главное заранее рассчитать все варианты и согласовать даты с руководством, сообщает RT.

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