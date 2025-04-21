В Петербурге в конце недели ожидается снег

В конце наступившей недели в Петербурге холодная воздушная масса может привести к осадкам в виде снега. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

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Сейчас погоду в регионе определяет атмосферный фронт, который пока делит Ленинградскую область на холодную и теплую части. Но с 22 апреля погода на всей территории начнет выравниваться.

В Петербурге ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Это связано с северными ветрами и холодным воздухом из Финляндии.

В первой половине недели столбики термометров днем еще будут подниматься до плюс девяти - плюс 11 градусов. В понедельник и среду пройдут дожди.

Во второй половине недели дни станут заметно холоднее, прогнозирует Александр Колесов. По ночам к выходным возможны даже отрицательные температуры.

Снег пройдет отдельными зарядами, но прогноз еще может измениться.