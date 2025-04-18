Россиян возмутило вино «Победа» за 1945 рублей

В Самаре вино с названием «Победа» за 1945 рублей вызвало общественное возмущение, сообщает издание «Подъем». Блогер и активистка Ольга Паулова заявила, что посчитала его «оскорблением истории страны». По ее словам, продукция олицетворяет «глумление» и является «колхозной попойкой».

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Вино было выпущено краснодарской винодельней «Табия» в ограниченном тиражом — 1945 бутылок. В заявлении представителя компании говорится, что цена на вино соответствует рынку и не является высокой. Винодельня также пояснила, что этот продукт был произведен как эксклюзивный купаж из трех сортов винограда. Вино 2023 года выдерживалось в дубовых бочках около года и получило высокие оценки сомелье.

Производитель также отметил, что концепция и этикетка были согласованы с Росалкоголем, и не содержат спорных символов, таких как ордена или георгиевские ленты. Тем не менее, представитель винодельни подчеркнул, что, несмотря на критику, большинство покупателей оценили продукт положительно.

Продажи вина в России снижаются из-за высоких цен

Вино «Победа» было частью более широкого проекта, приуроченного к 80-летию Победы, в рамках которого три винодельни разработали такой купаж. Продукция планировалась к выпуску за месяц до 9 мая 2025 года, передает «Радиоточка НСН».