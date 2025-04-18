Блогера Шпака признали иноагентом

Минюст РФ признал блогера Александра Шпака иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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По данным ведомства, Шпак занимался распространением недостоверной информации о принимаемых властями РФ решениях и политике, а также о Вооруженных силах России. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине и принимал участие в распространении материалов других иноагентов. В настоящий момент блогер проживает за пределами РФ.