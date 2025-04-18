Шесть россиянок стали матерями-героинями

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому звание «Мать-героиня» присвоили шести жительницам страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Демографическое агентство».

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Матерями-героинями стали россиянки Елена Гайворонская и Лариса Джафарова из Рязанской области, Надежда Горбунова из Нижегородской области, Валентина Мартынова из Тверской области, Любовь Михеева из Ленинградской области и Ольга Шведова из Московской области.

Согласно тексту указа, российские семьи также были награждены орденом «Родительская слава». Его получили Сергей и Ольга Демкины из Рязанской области, Владимир и Светлана Дубинины из Москвы, Николай и Ольга Качановы из Липецкой области, Андрей и Анастасия Пильновы из Новосибирской области, Максим и Елена Сазоновы из Москвы.

У ордена есть собственная медаль. Ее присудили, в том числе, Ларисе Анисимовой из Чувашии, Иреку и Альфии Аюповым из Татарстана, Рустаму и Альбине Байзигитовым из Башкирии, Сергею и Татьяне Поповым из Вологодской области, а также Дмитрию и Эльвире Тереховым из Курской области.

«Мать-героиня» — высшая награда для женщин в России, которые воспитывают десять и более детей. Кандидаток выдвигают местные власти, но предложить кого-то может любой житель страны. Орден «Родительская слава» вручается россиянам за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в два раза увеличили размер выплат жительницам, удостоенных звания «Мать-героиня». Региональное правительство предложило выплачивать награжденным женщинам один миллион рублей.