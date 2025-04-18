Умер один из самых известных дрессировщиков России Виктор Кудрявцев

Дрессировщик Виктор Кудрявцев умер в возрасте 74 лет. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, предварительная причина смерти - онкологическое заболевание.

Кудрявцев скончался утром 18 апреля в московской больнице. Последние годы он страдал от осложнений после перенесенного коронавируса - он попал в больницу, где пережил клиническую смерть после операции на сердце.

Прощание с дрессировщиком пройдет 22 апреля в Цирке на Цветном бульваре. Где его похоронят — пока неизвестно.

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Виктор Кудрявцев родился 13 января 1951 года в Москве. Обучался в Государственном училище циркового и эстрадного искусства и ГИТИСе. Свою работу с медведями он начал после того, как во время командировки спас двух медвежат — с ними он вернулся в Москву. Животные в его труппе исполняли трюки на настоящем автомобиле, а также умели исполнять гимнастические упражнения. Является народным и заслуженным артистом России.