Крымский мост перекрыли для автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Причина ввода ограничений не уточняется. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В феврале военный эксперт Василий Дандыкин допускал, что украинские войска могут ударить по Крымскому мосту на фоне идущих переговоров России и США. Он заявлял, что не стоить считать, что Киев оставил планы атаковать мост, так как его беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.