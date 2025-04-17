Раскрыто возможное наказание для историка Эйдельман*

Никита Бородкин

Историку Тамаре Эйдельман* грозит уголовное дело. Как сообщает «Абзац», его могут возбудить по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Раскрыто возможное наказание для историка Эйдельман*
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Обращение о деятельности Эйдельман* в Роскомнадзор направили активисты правозащитного центра «Сорок сороков». В ведомстве заявили, что могут передать информацию в Следственный комитет для дальнейшей проверки.

Также в ответе указывается, что ранее блогера привлекали к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов. Эйдельман* пришлось заплатить в общей сложности 155 тысяч рублей.

Напомним, что в 2022 году историк покинула Россию и обосновалась в Португалии. Она занимает проукраинскую позицию по вопросу специальной военной операции и неоднократно называла Россию «страной-агрессором». 9 сентября 2022 года Эйдельман* внесли в список иноагентов.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

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