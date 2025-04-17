Раскрыто возможное наказание для историка Эйдельман*

Историку Тамаре Эйдельман* грозит уголовное дело. Как сообщает «Абзац», его могут возбудить по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

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Обращение о деятельности Эйдельман* в Роскомнадзор направили активисты правозащитного центра «Сорок сороков». В ведомстве заявили, что могут передать информацию в Следственный комитет для дальнейшей проверки.

Также в ответе указывается, что ранее блогера привлекали к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов. Эйдельман* пришлось заплатить в общей сложности 155 тысяч рублей.

Напомним, что в 2022 году историк покинула Россию и обосновалась в Португалии. Она занимает проукраинскую позицию по вопросу специальной военной операции и неоднократно называла Россию «страной-агрессором». 9 сентября 2022 года Эйдельман* внесли в список иноагентов.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом