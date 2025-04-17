В Ярославле скончался актер Камерного театра Сергей Генкин

Один из ведущих актеров ярославского Камерного театра Сергей Генкин скончался 17 апреля на 65-м году жизни.

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О смерти актера сообщил Ярославский государственный театр юного зрителя, в состав которого сейчас входит Камерный театр имени Юрия Ваксмана.

Сергей Генкин родился 25 ноября 1960 года. Актерское мастерство он осваивал в Ташкентском театрально-художественном институте имени Островского. В Ярославле Сергей Геннадьевич долгое время был одним из ведущих актеров Камерного театра.

С 2009 года Сергей Генкин активно снимался в кино в ролях второго плана. Зрители запомнили его в роли тренера Бориса Кулагина в "Легенде № 17", а также в сериалах "СМЕРШ", "Ростов", "По законам военного времени" и многих других.

О времени и месте прощания с актером Сергеем Генкиным Ярославский ТЮЗ сообщит дополнительно.