Найдена пропавшая в Петербурге актриса

Пропавшая в Санкт-Петербурге актриса Стася Кренц найдена живой. Об этом сообщила ее подруга, актриса Юлия Новикова.

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"Настя жива, все хорошо, - написала Юлия Новикова у себя в VK. - На связь она сама еще не выходила. Но на этом поиски волонтеров заканчиваются".

Подруга и коллега Стаси Кренц не сообщила точных обстоятельств исчезновения и обнаружения артистки.

"Нарушать дистанцию, если человек жив и не требует помощи, они (волонтеры - прим. "РГ") не могут", - написала Юлия Новикова.

Ранее "РГ" писала, что Стася Кренц исчезла несколько дней назад. Незадолго до этого у нее в соцсетях появились странные посты. 12 апреля ее телефон якобы нашел неизвестный у Исаакиевского собора. Друзья и коллеги артистки организовали розыски, подключили волонтеров и всех неравнодушных людей.