Умерла актриса Татьяна Вилькина

На 52-м году жизни скончалась актриса Татьяна Вилькина, дочь худрука московского театрального центра «Вишневый сад». Об этом сообщает Shot.

© kino-teatr.ru

По данным Telegram-канала, причиной смерти артистки, режиссера и сценариста фильмов стала острая сердечная недостаточность. Она умерла у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

Татьяна Вилькина являлась дочерью художественного руководителя театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Она получила роли в фильмах «Ретро вдвоем», «Тартюф». Кроме того, Вилькина была режиссером и автором сценария ряда документальных лент.

Скончался последний проживавший в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны

Ранее сообщалось, что в Москве скончался 68-летний кинорежиссер Андрей Ермаш. По данным «МК», он почувствовал себя плохо в своей квартире в Гранатном переулке. Его сестра вызвала скорую помощь, однако медикам не удалось помочь ему.

Также ранее стало известно о смерти актрисы и кукловода Галины Марченко. Подарившая голос кукле Каркуше в «Спокойной ночи, малыши!» ушла из жизни в возрасте 88 лет.