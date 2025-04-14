Россияне заметили загадочное свечение в небе

Жителям Воронежа объяснили загадочное свечение в небе над городом. Материал на эту тему публикует портал «Блокнот».

© Lenta.ru

В ночь на 14-е апреля в небе над Воронежем россияне увидели необычное оранжевое свечение. Основатель местного астрономического сообщества Astro_VRN Дмитрий Лавров объяснил, что на самом деле так ночью светятся теплицы, в которых выращивают помидоры.

«Так светятся теплицы, которые находятся чуть дальше Семилук. Сейчас как раз весна. Поэтому там готовят рассаду к новому урожаю и, соответственно, досвечивают ее, чтобы она росла быстрее и была крепче», — пояснил специалист и добавил, что свечение образовалось из-за погодных условиях.

«Вчера была низкая облачность и туман. Скорее всего поэтому свет от освещения теплицы сильно рассеивался в атмосфере и зарево было особенно ярким. В ясную погоду столб света уходит в небо и его не так заметно», — подытожил собеседник издания.

Ранее в апреле россияне также стали свидетелями редчайшего природного явления.