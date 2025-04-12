Симоньян обратилась к Зеленскому

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила ироничную благодарность Владимиру Зеленскому за санкции против сотрудников RT.

В своем Telegram-канале она иронично прокомментировала санкции Украины против сотрудников этих СМИ. По ее словам, Зеленский, введя санкции, вызвал у сотрудников RT смех, и они уже отменяют путевки в санаторий Львова.

Санкционный список Зеленского, опубликованный на его сайте, включает журналистов из «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканала RT и других российских медиа, среди которых военный корреспондент RT Мурад Газдиев и корреспонденты Хассан Насср и Иван Полянский.

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Также в списке операторы и ассистенты операторов, такие как Александр Жуков и Михаил Кондаков, а также сотрудники «Украины.ру» Константин Кеворкян и другие.

Напомним, Зеленский утвердил санкции против музыканта Юрия Бардаша и российских медийных лиц, включая военкоров и телеведущих. Санкции предполагают лишение внесенных в список наград на Украине, запрет на ведение деятельности и въезд в страну.