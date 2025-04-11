Актер Ливанов перенес операцию

89-летнему актеру Василию Ливанову механически удалили тромбы в артериях верхней конечности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, артисту прописали разжижающие кровь препараты, а также рекомендовали внимательно следить за своим состоянием. Ливанова попросили вызывать врачей скорой помощи при любом недомогании.

Напомним, что в последний раз Василий Ливанов был госпитализирован 26 января 2024 года, его выписали к 4 февраля. Супруга артиста Елена подтверждала, что супруг попал в больницу. При этом женщина опровергала информацию о том, что Ливанов был госпитализирован из-за расстройства кровообращения головного мозга и находился в реанимации.

Позднее стало известно, что у пожилого артиста развилось инфекционное поражение межпозвоночных дисков. Ливанова направили к ревматологу.