Памятник Сталину поставили еще в одном российском городе

В Омске поставили памятник Иосифу Сталину. Необычная скульптура стала частной инициативой, в соцсети «ВКонтакте» рассказал второй секретарь местного обкома КПРФ и помощник депутата Госдумы Андрея Алехина Иван Федин.

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Статуя была выставлена на всеобщее обозрение недавно на волне борьбы КПРФ за установку мемориалов Сталину. Данный памятник генералиссимусу отличается от других: он выполнен из дерева в человеческий рост. Броско раскрашенная фигура стоит на выезде из города, на территории кафе «У Вартана» и прежде стояла внутри заведения.

В другом российском городе, Саратове, на мемориал вождю СССР не хватило бюджета. С призывом установить монумент к мэрии обратились депутаты от КПРФ. На оправдание о нехватке бюджета в партии возмутились тем, что саратовские власти не хотят признавать роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне.

Ставить памятник Сталину отказались также в Калининграде. Там решение объяснили итогами XX съезда КПСС и началом «большого террора».