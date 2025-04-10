Умер ветеран Афганской войны Вадим Харченко

Старейший в крае ветеран войны в Афганистане Вадим Харченко умер на Ставрополье на 86 году жизни. Возглавляя госпиталь в одном из городов Афганистана в годы войны, он спас жизни более 100 солдат, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий полномочия главы Курского округа Павел Бабичев.

"Вадим Александрович - подполковник медицинской службы в отставке, ветеран Вооруженных сил и участник боевых действий в Афганистане. С 1980 года по 1982 год, будучи начальником госпиталя в городе Пули-Хумри, он спас жизни более сотни солдат, за что был награжден орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" третьей степени. Его служба в армии составила 28 лет. <…> Вадим Александрович был старейшим ветераном Афганской войны в Ставропольском крае", - написал он.

После выхода на военную пенсию Вадим Харченко 30 лет работал лор-врачом в районной больнице. Все пятеро детей участника боевых действий стали военнослужащими.

Советские войска ввели в Афганистан 25 декабря 1979 года. За годы войны советские войска провели 416 крупномасштабных операций. На территории страны прошли военную службу 620 тыс. советских военнослужащих. Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана был завершен 15 февраля 1989 года.